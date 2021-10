Stand: 01.10.2021 16:43 Uhr Vorpommern-Greifswald richtet Sperrzone gegen Schweinepest ein

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald richtet im südlichsten Zipfel an der Grenze zu Brandenburg und Polen eine Sperrzone gegen die Afrikanische Schweinepest ein. Betroffen seien die Gemeinden Penkun und Nadrensee südlich der Autobahn 11, teilte der Landkreis mit. Es werde ein fester Zaun errichtet. An Zufahrten zur Sperrzone werden demnach Hinweisschilder angebracht. In Mecklenburg-Vorpommern wurden bereits mehrere Schutzzäune aufgestellt beziehungsweise sind geplant. | 01.10.2021 16:43

