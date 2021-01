Stand: 20.01.2021 18:23 Uhr Vorpommern-Greifswald bekommt Unterstützung für Digitalausbau

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald erhält rund 800.000 Euro vom Bund zum Ausbau digitaler Angebote. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft habe ihn als einen von sieben in Deutschland ausgewählt und werde ihn über vier Jahr fördern, teilte der Kreis mit. Die Gelder stammen aus einem Programm zur Unterstützung digitaler Projekte im ländlichen Raum. In Vorpommern-Greifswald liegt der Fokus den Angaben zufolge auf digitaler Bildung in Kindertagesstätten und ehrenamtlichem Engagement. | 20.01.2021 18:28