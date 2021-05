Vorpommern-Greifswald/Seenplatte: Ausgangssperren werden aufgehoben Stand: 19.05.2021 16:50 Uhr Das Verwaltungsgericht Greifswald hat die nächtliche Ausgangssperre im Kreis Vorpommern-Greifswald vorzeitig gekippt. Maßgeblich für den Inzidenzwert seien die Zahlen des Robert Koch-Instituts, hieß es. An der Mecklenburgischen Seenplatte wird die Ausgangssperre am Freitag außer Kraft gesetzt.

Die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen im Landkreis Vorpommern-Greifswald entfallen ab sofort und nicht erst von Donnerstag auf Freitag. Hintergrund sei eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Greifswald, wie der Landkreis am Mittwoch mitteilte. Das Gericht wies darauf hin, dass die Zahlen des Robert Koch-Instituts maßgeblich seien. Bereits am 13. Mai sei die Inzidenz von 100 unterschritten worden, weshalb die Aufhebung der Ausgangssperre sofort erfolgen müsse. Die Bewohner der Mecklenburgischen Seenplatte können von Freitag (21. Mai) an wieder rund um die Uhr nach draußen. Hintergrund sind auch dort die seit fünf Tagen unterhalb des 100er-Wertes liegenden Sieben-Tage-Inzidenzwerte.

Seenplatte: Mehr Präsenzunterricht nach Pfingsten

Da es auch am heutigen Mittwoch bei einem niedrigen Inzidenzwert geblieben ist, können die Schüler der Klassenstufen 1 bis 6 im Kreis Mecklenburgische Seenplatte nach Pfingsten wieder im Präsenzunterricht lernen. Auch die Abschluss- bzw. Vorabschlussklassen werden dann im Präsenzunterricht beschult, wie der Landkreis am Mittwochnachmittag mitteilte. Es gelte ausdrücklich Präsenzpflicht für alle Schulbereiche in der jeweiligen Unterrichtsform. Für die Klassenstufen 7 bis 11 bleibe es jedoch auch nach den Pfingstferien noch beim Wechselunterricht.

Informationen zum Kita-Betrieb am Freitag

Bei den Kitas und Kindergärten bleibt es nach Kreisangaben vorerst bei den bestehenden Regelungen, denn in diesem Bereich seien bei Lockerungen die entsprechenden Verordnungen des Landes wirksam. Seit dem 17. Mai gilt die sogenannte Schutzphase. Sollte die Inzidenz unter 100 bleiben, könnten am 25. Mai weitere Lockerungen in Kraft treten. Am Freitag will der Kreis dazu nähere Informationen bekannt geben.

