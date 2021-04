Vorpommern-Greifswald: Rentnerinnen Opfer von Schockanrufen Stand: 29.04.2021 06:00 Uhr Schockanrufe, Enkeltrick, Gewinnversprechen - immer wieder gelingt es Betrügern, arglosen Menschen ihr Geld abzunehmen.

Zwei Rentnerinnen aus der Region Pasewalk sind am Mittwoch auf die sogenannte Schockanruf-Masche von Betrügern hereingefallen. Dabei verloren sie zusammen 17.000 Euro. Nach Angaben der Polizei ereigneten sich die Fälle in Pasewalk und Löcknitz. Den Frauen wurde erklärt, dass ihre Kinder Unfälle verursacht hätten, bei denen ein kleines Mädchen schwer verletzt wurde. Damit die Kinder nicht in Haft bleiben müssten, sollte eine 90-Jährige aus Löcknitz 7.000 Euro, eine 71 Jahre alte Frau aus Pasewalk 10.000 Euro Kaution aufbringen.

Polizei warnt vor weiteren Betrügereien

Den Frauen sei eine Schweigepflicht auferlegt worden. Die Geschädigten hoben das Geld von ihren Konten ab und übergaben es zwei unterschiedlichen Männern. Kurz danach flog der Schwindel in beiden Fällen auf. Die Polizei warnt davor, dass in der Region weitere Betrügereien dieser Art möglich seien.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 29.04.2021 | 06:00 Uhr