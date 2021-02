Vorpommern-Greifswald: Entscheidung über neue Maßnahmen Stand: 08.02.2021 06:29 Uhr Der Landkreis Vorpommern-Greifswald will angesichts des hohen Infektionsgeschehens heute über weitere Maßnahmen entscheiden. Der Inzidenzwert liegt nach einem Corona-Ausbruch in einen Pflegeheim in Anklam bei 211,4.

In dem Pflegeheim in Anklam haben sich mindestens 35 Bewohner und zehn Pflegekräfte mit dem Coronavirus infiziert. Inzwischen sind alle 130 Bewohner getestet worden, die Ergebnisse werden im Lauf des Tages erwartet. Der Landkreis Vorpommern-Greifswald liegt nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von bundesweit rund 400 Landkreisen und kreisfreien Städten auf Platz neun der Sieben-Tage-Inzidenz. Das Infektionsgeschehen im Kreis ist lokal sehr unterschiedlich. Die Inzidenz im Amtsbezirk Usedom-Süd lag zuletzt bei 43 - im Amtsbezirk Anklam dagegen bei 527.

Was gilt künftig in welchen Amtsbereichen?

Die Kreisverwaltung will heute darüber beraten, welche konkreten Maßnahmen wo gelten sollen. Laut aktualisierter Landesverordnung müssen verschärfte Regeln in Landkreisen verfügt werden, wo der Inzidenzwert an zwei aufeinander folgenden Tagen über 150 liegt und wenn es sich um ein diffuses, nicht lokal begrenzbares Infektionsgeschehen handelt. Bei der Wahl der Maßnahmen haben die Kreise und kreisfreien Städte aber Ermessensspielraum. Zu den möglichen Maßnahmen gehören nach wie vor nächtliche Ausgangssperren, Einreisebeschränkungen, Zugangsbeschränkungen zu beliebten Ausflugszielen und Mobilitätsbeschränkungen für die Einwohner.

Verschärfte Maßnahmen können lokal begrenzt werden

Die vom Gericht als zu gravierend bewertete 15-Kilometer-Regel wird nicht mehr angewandt. Stattdessen müssten "räumliche Bezüge" berücksichtigt werden, wie Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) am Freitag erläutert hatte. Dabei kann es sich demnach um einen oder mehrere Amtsbereiche, eine Stadt oder eine natürliche Region handeln. Diese müssen von den Landräten definiert werden.

Gerichtsentscheidung erforderte Ergänzung der Coriona-Landesverordnung

Das Kabinett hatte am Freitag die Corona-Landesverordnung hinsichtlich der Maßnahmen in Hochrisikogebieten überarbeitet. Dies war nötig geworden wegen einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts Greifswald, nach der für schwerwiegende Grundrechtseingriffe wie Ausgangssperren und Mobilitätsbeschränkungen eine Rechtsverordnung des Landes erforderlich ist. Eine Allgemeinverfügung der Kreise - wie bislang praktiziert - reiche dafür nicht aus.

