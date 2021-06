Vorpommern-Greifswald: Ehepaare im Schlaf ausgeraubt Stand: 26.11.2020 14:01 Uhr In Wolgast und Zinnowitz (Landkreis Vorpommern-Greifswald) sind bislang noch unbekannte Täter in Wohnungen eingebrochen. Die Bewohner des Hauses in Wolgast, ein Ehepaar im Alter von 63 Jahren, schliefen zu dieser Zeit. Sie haben von dem Einbruch zunächst nichts mitbekommen. Erst am Morgen stellten sie fest, dass mehrere Räume und Schränke durchwühlt wurden.

Auch in Zinnowitz ist über Nacht ein unbekannter, dunkel gekleideter Täter in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Durch die lauten Geräusche wurden die Bewohner, ein Ehepaar im Alter von 43 und 44 Jahren, allerdings wach. Als sie nach dem Rechten schauen wollten, wurden sie von dem Einbrecher angegriffen. Die Frau wurde mit einem Gegenstand geschlagen, der Mann wurde von dem Einbrecher getreten. Beide sind nur leicht verletzt. Der Täter konnte anschließend flüchten. In beiden Fällen hatten sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zu den Häusern verschafft und Elektrotechnik sowie Bargeld gestohlen.

Einbrüche könnten im Zusammenhang stehen

Die Schadenssumme beläuft sich jeweils auf mehrere Tausend Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls, räuberischen Diebstahls und gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Sie prüfen außerdem, ob die beiden Einbrüche im Zusammenhang stehen. Eindeutige Beweise gebe es dafür aber bisher noch nicht, so ein Sprecher der Polizei.

