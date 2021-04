Stand: 03.04.2021 09:54 Uhr Vorpommern-Greifswald: Corona-Zahlen geschönt?

Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) will Vorwürfen der Grünen im Landkreis Vorpommern-Greifswald über angeblich manipulierte Corona-Zahlen nachgehen. Er gehe davon aus, dass ein Missverständnis vorliege, so Glawe. Sein Ministerium werde den Vorwurf fachlich aufarbeiten und in Kürze eine plausible Erklärung abgeben. Die Grünen werfen Landrat Michael Sack (CDU) vor, die Corona-Infektionszahlen im Kreis Vorpommern-Greifswald schönzurechnen. Sie seien seit Wochen deutlich höher als vom Landkreis gemeldet. | 03.04.2021 09:51