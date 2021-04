Stand: 11.04.2021 08:04 Uhr Vorpommern-Greifswald: Anzeigen für 27 feiernde Personen

Wegen Verstößen gegen die Coronaregeln hat die Polizei im Landkreis Vorpommern-Greifswald zwei Partys mit insgesamt 27 Gästen aufgelöst. Zeugen hatten laut Polizei zunächst eine Feier in einem Mehrfamilienhaus in Ramin gemeldet. Als die Beamten die Wohnung kontrollierten, stießen sie am Samstagabend auf 16 Menschen im Alter von 19 bis 35 Jahren. Wenig später wurde der Polizei eine Feier in einer Garage in Eggesin gemeldet. Dort stießen die Beamten auf insgesamt elf Personen. Auf die Feiernden kommen nun Anzeigen zu. | 11.04.2021 08:03