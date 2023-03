Stand: 30.03.2023 06:43 Uhr Vorpommern-Greifswald: 100 Wohnungen für Geflüchtete verfügbar

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald will Flüchtlinge auch in Wohnungen unterbringen. Mehr als 100 leer stehende Wohnungen seien dem Kreis gemeldet worden, so Landrat Michael Sack (CDU). Viele dieser seien allerdings sanierungsbedürftig und nicht sofort bezugsfertig. Rund 300 Flüchtlinge könnten in den Wohnungen untergebracht werden. Seit Jahresbeginn seien dem Landkreis aber bereits 380 Menschen zugewiesen worden. Landrat Sack rechnet in diesem Jahr mit 1.800 Geflüchteten, die ein Dach über dem Kopf benötigen werden. Die Wohnungen allein würden also nicht reichen, heißt es von Sack weiter. Um nicht auf Sporthallen ausweichen zu müssen, würden auch Gemeinschaftsunterkünfte gebraucht, die in Modulbauweise hergestellt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 30.03.2023 | 06:30 Uhr