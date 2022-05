Stand: 24.05.2022 17:43 Uhr Vorpommern: GPS-Technik im Wert von 200.000 Euro aus Traktoren gestohlen

Unbekannte haben im Landkreis Vorpommern-Rügen Computertechnik aus Landmaschinen im Wert von knapp 200.000 Euro gestohlen. Laut Polizei ereigneten sich die Fälle in Kandelin und Grammendorf bei Grimmen in der Nacht zu Dienstag. Insgesamt wurde hochwertige GPS-Technik aus etwa einem Dutzend Traktoren ausgebaut und entwendet. Allein in einem Agrarbetrieb in Kandelin entstand ein Schaden von rund 150.000 Euro. Bei einem dritten Betrieb in der Nähe sei ebenfalls versucht worden einzubrechen. Als dort aber die Alarmanlage ansprang, seien die Täter vermutlich geflüchtet. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang zwischen den Vorfällen. | 25.05.2022 17:43

