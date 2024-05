Vorpommern: Feuerwehreinsätze wegen Blitzeinschlägen und Starkregens Stand: 30.05.2024 19:00 Uhr Starkregen und Gewitter haben in Teilen von Mecklenburg-Vorpommern erneut zu zahlreichen Einsätzen der Feuerwehren geführt. Von und nach Rügen ist der Zugverkehr unterbrochen.

Die Feuerwehren in Vorpommern mussten am Donnerstagnachmittag zu wetterbedingten Einsätzen ausrücken. Um kurz vor 15 Uhr war ein Blitz in das Stellwerk der Deutschen Bahn in Altefähr auf Rügen eingeschlagen. Daraufhin kam der Zugverkehr auf der Insel zum erliegen. Nach Angaben eines Bahnsprechers enden die Züge derzeit in Stralsund. Ersatzteile seien besorgt worden. Wann der Zugverkehr wieder aufgenommen werden könne, sei derzeit ungewiss. Reisende sollen sich online über ihre Reisen informieren, hieß es.

Starkregen in Stralsund

Außerdem hat in Stralsund ein Blitzeinschlag zu einem Dachstuhlbrand geführt, den die Feuerwehr schnell löschen konnte. Wegen der starken Regenfälle seien zudem Straßen überflutet worden, so die Rettungsleitstelle. Die Feuerwehr musste auch wegen umgestürzter Bäume ausrücken.

Blitzeinschlag ins Malchiner Stadttor

Am frühen Donnerstagnachmittag ist auch in Malchin ein Blitz eingeschlagen und hat das Stadttor beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, sind Steine des Backsteinbaus auf die Straße gefallen. Die Feuerwehr hat das Gelände abgesperrt. Wie groß der Schaden am historischen Steintor ist, müsse nun untersucht werden.

Unwetter mit großen Regenmengen in Grimmen

Erst Anfang der Woche hatte ein Unwetter mit Gewitter und Starkregen die Feuerwehren in Grimmen in Atem gehalten. In kürzester Zeit fielen mehr als 100 Liter Regen pro Quadratmeter. Das Dach eines Supermarktes stürzte unter den Wassermassen ein.

Weitere Informationen Unwetter Grimmen: Lage hat sich normalisiert, Feuerwehr packt ein Seit Montagabend waren die Feuerwehren im Dauereinsatz. Bis zu 115 Liter fielen pro Quadratmeter. Auch in anderen Regionen von MV regnete es stark. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 30.05.2024 | 19:30 Uhr