Stand: 10.08.2021 16:30 Uhr Vorpommern: Einbruchserie aufgeklärt

Eine Serie von Wohnhaus-Einbrüchen im Norden der Insel Usedom und des Landkreises Vorpommern-Greifswald ist aufgeklärt. Das hat die Polizei in Anklam mitgeteilt. Zwei 26 und 57 Jahre alte Tatverdächtige in Trassenheide und in der Region Wolgast wurden festgenommen. Bei Durchsuchungen konnten die Beamten Teile der Beute und weitere Beweise sicherstellen. 75 mal waren die Täter einbrochen, dabei entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt rund 130.000 Euro. | 10.08.2021 16:30