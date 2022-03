Stand: 11.03.2022 10:26 Uhr Vorpommern: Caritas will mehrere Ukraine-Zentren errichten

Die Caritas Vorpommern will Ukraine-Zentren aufbauen. Geplant sind nach Angaben vom katholischen Wohlfahrtsverband Standorte in Löcknitz/Pasewalk, Anklam, Greifswald und Stralsund. Für die Zentren werden Koordinatoren gesucht, die die Begleitung der Geflüchteten organisieren und vor Ort Unterstützungsnetzwerke aufbauen. In den Zentren sollen Begegnungsmöglichkeiten für Geflüchtete geschaffen werden. Für den Aufbau würden noch Spenden benötigt, hieß es. | 11.03.2022 10:25

