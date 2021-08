Stand: 06.08.2021 19:28 Uhr A20 und B109: Sperrungen nach Fahrzeugbränden

Zwei Fahrzeugbrände haben im Osten Mecklenburg-Vorpommerns größere Verkehrsbehinderungen ausgelöst. Laut Polizei entstand der höchste Schaden mit 100.000 Euro am Freitagnachmittag bei Ferdinandshof (Vorpommern-Greifswald). Ein mit Strohballen beladener Lkw ging dort in Flammen auf. Die B109, die viele Autofahrer aus Berlin in Richtung Usedom nutzen, war mehrere Stunden lang gesperrt. Es kam zu langen Staus. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. Fast zeitgleich musste die A20 bei Neubrandenburg in Richtung Kreuz Uckermark gesperrt werden, weil ein Auto in Brand geraten war. Der Wagen hatte aufgrund eines technischen Defekts während der Fahrt Feuer gefangen. Alle vier Insassen konnten sich in Sicherheit bringen. Die Sperrung dauerte rund eine Stunde. | 06.08.2021 19:27