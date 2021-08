Stand: 06.08.2021 18:49 Uhr Greifswald mit Klimaschutz-Gütezertifikat ausgezeichnet

Als erste Stadt in Mecklenburg-Vorpommern ist Greifswald mit dem European Energy Award ausgezeichnet worden. Mit dem Gütezertifikat werden die umgesetzten Projekte der Stadt im Bereich des Energie- und Klimaschutzes gewürdigt. Lobend erwähnt wurden beispielsweise das klimaneutral gebaute Stadtarchiv, die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED sowie der geplante Solarthermiepark, durch den die Stadtwerke den Energieverbrauch senken wollen. In Deutschland gibt es bisher 265 Städte und Gemeinden sowie 52 Kreise, die am European Energy Award teilnehmen. Städte, Gemeinden und Landkreise können die Auszeichnung bekommen, wenn sie im Sinne des Klimaschutzes Projekte in ihrer Region erarbeiten. | 06.08.2021 18:48