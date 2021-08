Stand: 06.08.2021 13:59 Uhr Vorpommern: Bündnis fordert bessere Bahnanbindung

Ein breites Bündnis um den Greifswalder Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) macht sich für eine bessere Bahnanbindung für Vorpommern stark - insbesondere die Strecken nach Hamburg, Berlin oder Stettin. Den schriftlichen Appell unterzeichneten mehr als 70 Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Darin wird konkret eine schnellere und direktere Taktung der Züge gefordert. Außerdem soll auf längeren Strecken ein höherer Komfort in den Zügen angeboten werden. Derzeit fehle es in den häufig überfüllten Zügen an Stauraum für touristisches Gepäck oder an Arbeitsplätzen für Pendler. Nur mit einer deutlichen Verbesserung der Bahnanbindung könne sich die Region im Wettbewerb um Fachkräfte, Studierende und touristische Gäste behaupten, heißt es in dem Appell. Die Deutsche Bahn erklärte sich bereits für Gespräche bereit. | 06.08.2021 13:58