Stand: 16.08.2021 17:20 Uhr Vorpommern: 100.000 Euro durch Betrügereien verloren

Bei Betrügereien haben eine Frau aus der Nähe von Stralsund und ein Mann aus der Region Neustrelitz fast 100.000 Euro verloren. Wie eine Polizeisprecherin sagte, fiel die 52-jährige Frau auf einen klassischen Liebesbetrug herein, wobei sie über längere Zeit insgesamt 72.000 Euro verlor. Die Frau habe einen angeblichen Amerikaner bei Facebook kennengelernt. Er gab vor, als UN-Arzt im Jemen stationiert zu sein. Dort habe er 2,5 Millionen Dollar bekommen, mit denen er sich in Deutschland zur Ruhe setzen wolle. Dafür benötige er ihre Hilfe. Die Frau überwies über Wochen Transportkosten, Zollgebühren und andere Gelder. In Neustrelitz erstattete ein 55-Jähriger Anzeige, der auf sogenannte Pishing-Mails hereingefallen war. Er hatte nach Erhalt einer Mail seine persönlichen Zugangsdaten einer Internetseite anvertraut, die der Website seiner Hausbank ähnelte. Dann wurden 26.000 Euro abgebucht. | 16.08.2021 17:20