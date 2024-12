Vor der Bundestagswahl: Wirtschaftliche Entwicklung größte Sorge in MV Stand: 17.12.2024 16:30 Uhr Die wirtschaftliche Entwicklung bereitet den Menschen in Mecklenburg-Vorpommern mehr Sorgen als alle anderen Themen. Das unterscheidet sie von den Nachbarn in den anderen norddeutschen Bundesländern.

Die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern sehen vor allem mit Sorge, Hoffnung, Unsicherheit und Erleichterung der vorgezogenen Bundestagswahl im Februar nächsten Jahres entgegen. Dabei unterscheiden sie sich nur geringfügig von den übrigen Norddeutschen Das geht aus einer aktuellen Umfrage von #NDRfragt mit fast 23.000 Norddeutschen hervor. Etwa elf Prozent von ihnen stammen aus Mecklenburg-Vorpommern.

Alle Ergebnisse dieser nicht repräsentativen, aber gewichteten Umfrage gibt es als PDF zum Herunterladen - auch die Ergebnisse für Mecklenburg-Vorpommern.

Andere Sorgen als in westlichen Bundesländern

Allerdings sind es andere Themen als in Niedersachsen, Hamburg, Bremen und Schleswig-Holstein, die den Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Mecklenburg-Vorpommern vor allem Sorge bereiten. Sie nannten die derzeitige Wirtschaftslage Deutschlands (44 Prozent), eine direkte Beteiligung Deutschlands an Kriegen (41 Prozent) und die Einwanderung nach Deutschland (34 Prozent) als die drei wichtigsten besorgniserregenden Themen. In den anderen vier Bundesländern sorgen sich die Menschen wegen des Zuspruchs für populistische Parteien (47 Prozent), der derzeitigen Wirtschaftslage (38 Prozent und der Klimaerwärmung (33 Prozent).

Wirtschaftlicher Aufschwung: Hoffen auf die CDU

Im Osten wie im Westen glauben Befragten, dass am ehesten die CDU nach der Bundestagswahl zu einem wirtschaftlichen Aufschwung beitragen kann (33 bzw. 29 Prozent), in Mecklenburg-Vorpommern trauen dies 15 Prozent der AfD zu, im übrigen Norddeutschland wird den Grünen die zweitbeste wirtschaftspolitische Kompetenz zugesprochen. Allerdings glauben überall im Norden viele Menschen, dass keine Partei kompetent genug ist, für einen wirtschaftlichen Aufschwung sorgen zu können.

Differenzen bei Ukraine-Politik

Bei anderen künftigen politischen Aufgaben und Herausforderungen unterscheiden sich die Befragten in Mecklenburg-Vorpommern dann wieder deutlicher von jenen in Hamburg, Bremen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. 57 Prozent votierten zum Beispiel dafür, die militärische Unterstützung der Ukraine einzuschränken oder gar komplett einzustellen. In Norddeutschland sind sie damit dennoch in der klaren Minderheit. Insgesamt 64 Prozent der Teilnehmer würden die militärische Unterstützung beibehalten oder sogar deutlich verstärken.

Unzufriedenheit mit dem demokratischen Prozess

Ein zwiegespaltenes Bild ergaben die Antworten auf die Frage nach der Zufriedenheit mit der Demokratie. In Mecklenburg-Vorpommern finden insgesamt 62 Prozent der Befragten, dass sie derzeit nicht so funktioniert, wie sie es sich erhoffen. Nur 38 Prozent sind weitgehend zufrieden mit den demokratischen Prozessen. In den anderen norddeutschen Ländern sind 39 Prozent unzufrieden, aber 61 Prozent zufrieden.

Schlechte Noten für die Ampel-Regierung

Die Arbeit der inzwischen gescheiterten Berliner Ampel-Regierung bekam in Mecklenburg-Vorpommern überwiegend schlechte Noten. 67 Prozent der Befragten sagten, Deutschland habe sich in den vergangenen drei Jahren eher beziehungsweise klar in die falsche Richtung entwickelt. Nur 27 Prozent finden, dass sich Deutschland eher oder klar in die richtige Richtung entwickelt habe. In den westlichen Nordländern fiel das Ergebnis nicht ganz so eindeutig aus. Dort waren es 51 Prozent, die die Ergebnisse der Ampel-Regierung negativ und 41 Prozent, die sie positiv beurteilen.

Ehrlichkeit und Fachwissen am wichtigsten

Nur geringe Unterschiede gab es hingegen zwischen Ost und West bei den Antworten auf die Frage, welche beiden Eigenschaften bei Politikerinnen und Politikern besonders wichtig sind. Ehrlichkeit und Fachwissen lagen überall weit vorne. Allerdings bauen die Mecklenburger und Vorpommern an dritter Stelle etwas mehr auf Kompromissbereitschaft als die übrigen Norddeutschen, die Kommunikationsfähigkeit an dritter Stelle nannten. Ausstrahlung und Fleiß sind indes weit hinten auf der Skala der erhofften Politiker-Eigenschaften.

Über diese Befragung Die Antworten stammen aus der Umfrage "Neuwahlen: Welche Themen muss die Politik anpacken?", an der sich 22.855 Norddeutsche beteiligt haben.



Für die Ergebnisse wurden Antworten ausgewertet, die vom 4. bis 9. Dezember 2024 um 9 Uhr abgegeben wurden. An den Umfragen von #NDRfragt nehmen Menschen aus Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Bremen teil. Die Umfragen werden online ausgefüllt.



Die Ergebnisse der Befragung sind nicht repräsentativ. Wir haben sie allerdings nach den statistischen Merkmalen Alter, Geschlecht, Bundesland und Schulabschluss gewichtet. Das heißt: Antworten von Bevölkerungsgruppen, die unter den Befragten seltener vertreten sind als in der norddeutschen Bevölkerung, fließen stärker gewichtet in die Umfrage-Ergebnisse ein. Und die Antworten von in der Befragung überrepräsentierten Gruppen werden schwächer gewichtet. Insgesamt verteilen sich die Antworten dann am Ende eher so, wie es der tatsächlichen Verteilung der Bevölkerungsgruppen in Norddeutschland entspricht.

