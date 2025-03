Vor allen anderen sehen: Unsere Seeadler-Doku im Kino Exklusive Preview in Güstrow: Der NDR zeigt am Donnerstag, 27. März, auf der großen Kinoleinwand eine Nordstory spezial über das Leben der majestätischen Seeadler - und was ihr Leben bedroht. Wir verlosen hier die Tickets.

Es ist ein Film über die Arbeit ehrenamtlicher Naturschützer in Mecklenburg-Voprommern, über den Forscher-Alltag im Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin und über die Konflikte bei Naturschutzprojekten entlang der Ostseeküste. Bevor diese beeindruckende Dokumentation im NDR Fernsehen läuft, zeigt der NDR den knapp 90 Minuten langen Film bei einer Kinopremiere in Güstrow. In diesem Artikel finden Sie das Formular, mit dem Sie bei der Verlosung mitmachen.

Seeadler-Land Mecklenburg-Vorpommern

Seeadler lieben Mecklenburg-Vorpommern. Abgeschiedene Horste und frischer Fisch sorgen für das Familienglück in den Baumkronen. Mit 479 Brutpaaren und Hunderten umherziehender Jungvögel gilt der Nordosten als das Seeadler-reichste Bundesland.

Etwa 100 ehrenamtliche Horst-Betreuer der Projektgruppe Seeadlerschutz der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft MV engagieren sich im Nordosten. Sie dokumentieren in der Brutsaison vom Nestbau bis zum Ausfliegen der jungen Greifvögel alle Aktivitäten. Höhepunkt ist die Beringungskampagne im Juni. Einen jungen Adler einmal im Leben im Arm zu halten, ist ein emotionales Erlebnis für jeden Naturschützer. Dazu besteigen Profi-Kletterer die bis zu 30 Meter hohen Horstbäume und holen die Küken zum Beringen herunter.

Kamera ganz nah dran an Seeadlern und Forschern

Die ehrenamtlichen Seeadlerschützer haben sich MV in vier Regionen aufgeteilt. Ein NDR Fernsehteam hat den Koordinator West der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft, René Feige, eine Brutsaison lang durch Westmecklenburg begleitet. Außerdem wird die Arbeit des Tiermediziners Dr. Oliver Krone vom Berliner Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung beim Obduzieren von Seeadlern und bei der Feldforschung auf Usedom vorgestellt. Seeadler gelten als Indikator-Tiere für Umweltbelastungen.

Der Film ist voller beeindruckender Naturaufnahmen aus Mecklenburg-Vorpommern. Sie können diesen Film vor allen anderen sehen. Wir zeigen die Nordstory spezial in einer exklusiven Kino-Preview im Moviestar-Kino in Güstrow (Landkreis Rostock) am Donnerstag, 27. März 2025, um 15 Uhr. Wenn Sie dabei sein wollen, bewerben Sie sich über das Formular um zwei Kinokarten. Die Gewinner benachrichtigen wir per E-Mail.

Todesursache Bleimunition: Seeadler leiden

Gefahren für die Seeadler lauern durch Bleivergiftungen mit Resten von Jagdmunition, die sie mit Tierinnereien, dem sogenannten Aufbruch, aufnehmen. Die Jagd mit Bleikugelmunition ist in MV in privaten Jagdrevieren erlaubt. In Landesforsten und Kommunalwäldern ist Bleimunition verboten.

Eine weitere Todesursache sind Kollisionen im Eisenbahn- und Straßenverkehr sowie mit Windkraftanlagen. In MV werden gerade erste Anlagen getestet, die die Windräder bei anfliegenden Adlern abschalten. Sie erkennen die Greifvogelart mittels Kamerasystemen, die permanent mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz mit Daten gefüttert werden. In den USA und einigen Ländern Europas bis hin nach Usbekistan sind die Systeme bereits im Einsatz.

Streng geschützte Vögel: Landwirte ergreifen Schutzmaßnahmen

Das Leben mit Seeadlern ist für die Geflügelbauern an der Mecklenburgischen Seenplatte im Spätsommer beschwerlich. 45 Seeadler wurden an einer Hühnerfarm nahe Röbel (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) gezählt. Die Bauern respektieren die streng geschützten Greifvögel und versuchen sie mit Herdenschutzhunden, Lautsprecheranlagen und extra angelegten Hecken von der Jagd auf ihre Freiland-Legehennen abzuhalten. Neue Wege geht ein Unternehmen aus Gnoien (Landkreis Rostock). Über die Auslaufflächen der Legehennen werden schwenkbare Solar-Kollektoren gebaut. Damit können die Seeadler nicht mehr auf den Hühnerfarmen jagen.

Seeadler-Senior: Der älteste ist 31 Jahre alt

Der nachweislich älteste Seeadler Mecklenburg-Vorpommerns ist am Stettiner Haff erneut gesichtet worden. Sein Kenn-Ring konnte abgelesen werden. 2022 war er das letzte Mal der Vogelwarte Hiddensee gemeldet worden. Der Methusalem ist vor 31 Jahren in den Wäldern an der polnischen Grenze geboren worden und tatsächlich im Oktober 2024 mit seiner Partnerin wieder aufgetaucht.