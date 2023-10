Stand: 01.10.2023 17:02 Uhr Vor Rügen: Segelyacht gestrandet

Vor Rügen haben Retter der DGzRS am frühen Sonntag drei Segler aus Seenot gerettet. Sie waren mit ihrer Yacht wegen starken Windes auf die Steilküste zugetrieben. Die Seenotretter hatten zuvor den Notruf der Segelyacht erhalten. Sie befand sich gegen 2.30 Uhr knapp zwei Kilometer westlich vom Kap Arkona. Etwa anderthalb Stunden später waren zwei Rettungsboote vor Ort, die Yacht war mittlerweile zwischen den Steinen der Rügener Steilküste auf Grund gelaufen. Als die Retter das havarierte Schiff freischleppen wollten, bemerkten sie, dass es stark beschädigt ist und bereits viel Wasser aufgenommen hatte. Dennoch gelang es mit zusätzlicher Hilfe eines Schiffes der Bundespolizei, die Yacht in einen sicheren Hafen nach Glowe zu bringen. Die drei Männer an Bord der Yacht blieben unverletzt.

