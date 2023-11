Vor Rügen: Greenpeace-Taucher machen sich an LNG-Pipeline fest Stand: 01.11.2023 13:53 Uhr Die Umweltorganisation Greenpeace demonstriert vor Rügen mit Tauchern gegen den Bau der Anbindungsleitung für das an der Küste der Insel geplante Terminal für Flüssigerdgas (LNG).

Mit einer Unterwasser-Demonstration protestiert die Umweltorganisation Greenpeace derzeit vor Rügen gegen den Bau der Pipeline, die Flüssigerdgas (LNG) von einem Terminal in Mukran zur Anlandestation in Lubmin transportieren soll. Eine Sprecherin der Wasserschutzpolizei bestätigte entsprechende Angaben der Umweltschutzorganisation. Es laufe ein Polizeieinsatz.

An der Pipeline festgemacht

Nach Greenpeace-Angaben befanden sich eine Taucherin und ein Taucher im Umfeld des Pipeline-Verlegers "Castoro 10". Sie hätten sich unter Wasser in einem Luftsack am Pipeline-Rohr eingerichtet, das am Heck des Schiffes auf den Meeresgrund gelassen wird. In dem Sack könnten sie länger bleiben. Die rund 50 Kilometer lange Leitung soll das geplante LNG-Terminal in Mukran auf Rügen mit dem Gasleitungsknotenpunkt in Lubmin verbinden. Greenpeace kritisiert den Ausbau der LNG-Infrastruktur als klimaschädigend und als Gefahr für die Umwelt.

