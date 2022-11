Stand: 07.11.2022 18:29 Uhr Vor Peenemünde: Seenotretter retten 70 Jahre alten Segler

Polizei und Seenotretter sind am Wochenende wiederholt vor der Küste von MV im Einsatz gewesen. Am Sonntag retteten Einsatzkräfte einen 70 Jahre alten Segler, nachdem sein Boot nahe dem Peenemünder Haken gestrandet war. Das Boot war einer Streife kurz vor Anbruch der Dunkelheit aufgefallen, teilte die Wasserschutzpolizei mit. Ein Seenotrettungskreuzer konnte dieses aber nicht erreichen. Beamte und ein Seenotretter seien bei Böen und unruhiger See mit einem Schlauchboot zu dem Boot gefahren und hätten den am Kopf verletzten Skipper entdeckt. Er kam unterkühlt ins Krankenhaus. Am Samstag musste vor Stralsund ein Motorboot und dessen zweiköpfige Besatzung geborgen werden.

