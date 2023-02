Stand: 17.02.2023 13:29 Uhr Vor Missbrauchsstudie: Erzbischof Heße schreibt an Katholiken

Kurz vor der geplanten Veröffentlichung einer Untersuchung zu sexualisierter Gewalt in der katholischen Kirche in Mecklenburg hat Erzbischof Stefan Heße (Hamburg) den dortigen katholischen Christen geschrieben. "Es geht um die Anerkennung und Würde der Betroffenen", schreibt er in dem Brief, der nach Angaben des Erzbistums Hamburg in diesen Tagen rund 30.000 Haushalte in Mecklenburg erreicht, in denen katholische Christen leben. Die Untersuchung soll am 24. Februar in Schwerin vorgestellt werden.

