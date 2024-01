Stand: 15.01.2024 13:04 Uhr Vor Hiddensee: Fahrgastschiff auf Grund gelaufen

Ein Fahrgastschiff ist am Montag im engen Fahrwasser vor der Ostseeinsel Hiddensee auf Grund gelaufen. Die zwischen Vitte (Hiddensee) und Schaprode (Rügen) regelmäßig verkehrende rund 40 Meter lange Fähre habe aus eigener Kraft nicht mehr freikommen können, wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) mitteilte. An Bord befanden sich acht Passagiere und die vierköpfige Schiffsbesatzung. Das Seenotrettungsboot "Nausikaa" habe alle Passagiere nach kurzer Zeit unverletzt an Land bringen können. Danach gelang es dem Seenotkreuzer, das Fahrgastschiff freizuschleppen, so dass es eigenständig den Hafen von Vitte erreichen konnte, hieß es. Betriebsstoffe traten bei der Grundberührung nach ersten Erkenntnissen nicht aus. Zum Unfallzeitpunkt herrschte den Angaben zufolge ein nordwestlicher Wind in Stärke von 7 - 8 Beaufort.

