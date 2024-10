Vor Drittligaspiel von Hansa Rostock: 200 Menschen greifen Sonderzug an Stand: 26.10.2024 13:25 Uhr Vor dem Drittliga-Spiel Hansa Rostock gegen Rot-Weiss Essen ist ein Sonderzug mit Essener Fans auf dem Weg nach Rostock auf freier Strecke zum Halten gebracht worden. 200 teilweise vermummte Menschen bewarfen den Zug mit Steinen.

Die Bundespolizei ermittelt nach dem Angriff einer größeren Gruppe vermummter Menschen auf einen Sonderzug mit Essener Fans, die auf dem Weg zum Spiel von Rot-Weiss Essen in Rostock waren. Die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" berichtete zuerst. Die Bundespolizei bestätigte, dass sich der Vorfall am Sonnabend in Brandenburg auf der Strecke zwischen Berlin und Neustrelitz ereignete.

Auseinandersetzungen auch außerhalb der Waggons

An dem Zug gingen mehrere Scheiben zu Bruch. Auch außerhalb der Waggons soll es zu Auseinandersetzungen gekommen sein. Ob es sich bei den Angreifern um Fans von Hansa Rostock handelte, konnte die Polizei nicht bestätigen.

Hinweisportal freigeschaltet

Nachdem in den sozialen Medien viele Bilder und Videos veröffentlicht wurden, hat die Polizei ein Hinweisportal online gestellt, in dem Hinweise, Fotos und Video hochgeladen werden können, die zur Aufklärung beitragen können.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 26.10.2024 | 13:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hansa Rostock