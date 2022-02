Von heute an Corona-Lockerungen in und um Rostock Stand: 06.02.2022 07:12 Uhr Von heute an gelten in Rostock und im Landkreis Rostock Corona-Lockerungen, weil sie fünf Tage in Folge auf der risikogewichteten Stufenkarte des Landes "orange" eingestuft wurden.

So entfällt bei Beachtung der 2G-Plus-Bedingungen in Kinos, Theatern, Konzerthäusern, Museen, in Chören und Musikensembles die Maskenpflicht für das Publikum. Unter denselben Bedingungen ist der Besuch von Freizeitparks, Zirkussen, Innenbereichen in Zoos und Tierparks, Volksfesten, und touristischen Veranstaltungen im Innenbereich ebenfalls wieder möglich.

Discos und Clubs bleiben weiter geschlossen

Für Außenbereiche entfallen besondere Schutzregeln. Bei Sport und Spiel im Innenbereich gilt 2G-Plus wie auch für geschlossene beziehungsweise private Zusammenkünfte im Innenbereich mit maximal zehn Personen. Discos und Clubs bleiben weiter geschlossen. Alle anderen Veranstaltungen sind bei einer Auslastung von maximal 50 Prozent möglich - im Innenbereich mit maximal 200 Personen, im Außenbereich mit maximal 1.000.

VIDEO: Corona-Impfaktion in der Rostocker Neptun-Schwimmhalle (2 Min)

Weitere Informationen Corona-News-Ticker: Tausende Impfstoffdosen in Niedersachsen vernichtet Das geht aus einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei den Kommunen hervor. Grund ist demnach die geringe Nachfrage. Mehr Corona-News im Ticker. mehr

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 06.02.2022 | 06:00 Uhr