Von der Schuhmacherin zur ostdeutschen Filmerzählerin Stand: 20.02.2022 09:17 Uhr Die Regisseurin und Produzentin Annekatrin Hendel arbeitet derzeit an ihrem neusten Filmprojekt "Hiddensee - ein Jahrhundert". Sie will die wechselvolle Geschichte der Insel erzählen, die exemplarisch für ganz Deutschland von den 1920er Jahren bis heute steht.

von Birgit Keller

Die Dokumentarfilmerin Annekatrin Hendel nimmt die Insulaner auf Hiddensee genau wie sie sind. Sie spricht mit den Menschen, die heute auf der Insel leben, will aber auch berühmte Persönlichkeiten in den Blick nehmen, wie Schriftsteller Gerhard Hauptmann, Stummfilmstar Asta Nielsen oder jüdische Künstlerinnen wie Clara Arnheim und Henni Lehmann. Hiddensee - das war in der Vergangenheit, und ist es bis heute, für viele ein Zufluchts- und Sehnsuchtsort.

"Jedes Mal wenn ich über die Dünen gehe, geht mir das Herz auf"

Die Brücke zwischen Vergangenheit und heute über 100 Jahre zu schlagen, Zusammenhänge aufzuzeigen, das hat die Filmemacherin sich vorgenommen. Ein ehrgeiziges Projekt, das noch im Werden ist. Die Ostseeküste kennt Hendel aus Kindheitstagen. Als Berliner Göre im Prenzlauer Berg aufgewachsen, hat sie hier jedes Jahr mit ihren Eltern mindestens vier Wochen Urlaub verbracht, ob nun in Dierhagen, in Wustrow oder später auch auf Hiddensee. Mittlerweile lebt sie mit ihrer Familie auf einem Dorf im Brandenburgischen. Die Ostsee, so empfindet Hendel, ist heute mehr als ihre zweite Heimat. Sie kommt immer wieder nach Hiddensee, wo sie sich gerne aufhält und arbeitet.

"Jeder Film, den ich mache, ist extrem ertrotzt"

Annekatrin Hendel hat einst in der DDR Schuhmacherin gelernt, später Design studiert, Bühnenbild und Kostüm. Der Mauerfall 1989 hat sich für sie angefühlt, als habe eine Bombe eingeschlagen. Nichts war mehr wie zuvor. In den 1990er Jahren sucht sie Halt am Theater. 2004 wird sie ihre eigene Filmproduktionsfirma "It works!" gründen. Hendel will Geschichten aus ihrer eigenen Perspektive erzählen und nimmt sich immer wieder den Osten vor. Und so filmt sie gegen das Vergessen und Tilgen von Geschehnissen und Erfahrungen der ehemaligen DDR- Bürgerinnen und -Bürger an. "Jeder Film ist hart erkämpft", resümiert sie. "Niemand sagt: Frau Hendel, das ist aber schön, dass sie einen Film machen. Kommen sie mal her, hier haben sie einen Sack Geld."

"Ich will Geschichten auf Augenhöhe erzählen"

Ihre Protagonisten hat sie oft selbst kennengelernt, noch vor ihrer Zeit als Filmemacherin. Sie entstammen häufig aus der Künstlerszene der 1980er Jahre im Prenzlauer Berg. Es sind Protagonisten mit Widerspruch: Ob nun Schriftsteller Paul Grazik, der sich als Stasispitzel selbst enttarnte; Flake, Keyboarder von Rammstein, aber das krasse Gegenteil eines Klischee-Rockstars, oder der Fotograf Sven Marquardt, berüchtigter Türsteher des Szeneclubs "Berghain" in Berlin. Sie recherchiert oft über Jahre. Sie will die Komplexität ausleuchten und verstehen, warum die Dinge sind, wie sie sind.

"Für mich ist Filmemachen ein riesengroßes Abenteuer"

Hendel braucht nach Geschichten nicht lange suchen. Selbst im Lockdown der Corona-Pandemie war sie nicht unproduktiv. Sie hat ihre Familie vor die Kamera geholt. Das dies möglich war, ist wohl dem Umstand zu verdanken, dass alle in der Familie dachten, dass das sowieso nichts wird. "Vertreibung aus dem Paradies" gewährt einen Einblick in das Familienleben, das exemplarisch für viele Familien steht. Mit ihrer Filmproduktion arbeitet sie derzeit an fünf Filmprojekten. Eine Pause vom Film - bei Annekatrin Hendel gibt es sie nicht. In der ARD-Mediathek ist derzeit ihr Film "Familie Brasch" zu sehen. Wann "Hiddensee – ein Jahrhundert" zu sehen sein wird, ist noch ungewiss. Mehr über den Film erzählt sie am Sonntagabend um 19.05 Uhr im "Kunstkaten" auf NDR 1 Radio MV.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | 20.02.2022 | 19:05 Uhr