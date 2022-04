Von Montag an keine Maskenpflicht mehr in Schulen in MV Stand: 24.04.2022 17:24 Uhr Die Schülerinnen und Schüler in Mecklenburg-Vorpommern müssen von Montag an (25. April) keine Masken mehr tragen. Das teilte Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) mit.

Die Maskenpflicht entfällt, allerdings bleibe es empfehlenswert, den Mund-Nasen-Schutz auch weiter in Schulgebäuden zu tragen, so Oldenburg. Ebenso sei es sinnvoll, die üblichen Abstände einzuhalten. "Die Pandemie ist noch nicht vorbei", sagte die Ministerin. "Deshalb müssen wir weiterhin vorsichtig und umsichtig sein."

Testpflicht an Schulen bleibt bestehen

Eigentlich sollte die Maskenpflicht in vier Tagen auslaufen, jedoch hatte das Oberverwaltungsgericht in Greifswald am Freitag die Corona-Hotspot-Regel gekippt. Unverändert bleibt zunächst die Testpflicht an Schulen: Dreimal pro Woche sind die Tests für alle vorgesehen, erst mit der nächsten Schul-Coronaverordnung sollen dann nur noch Schülerinnen und Schüler mit Symptomen getetestet werden.

