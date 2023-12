Von Laage nach Mallorca: Flughafen baut Angebot aus Stand: 14.12.2023 15:20 Uhr Mallorca gilt als größter Wachstumsmarkt in der deutschen Touristik. Die Fluggesellschaft Condor bietet nun von Juli an zweimal pro Woche Flüge aus Mecklenburg-Vorpommern auf die Mittelmeerinsel an.

von Axel Krummenauer, Ostseestudio Rostock

Eigentlich soll der zivile Teil des Flughafens Rostock-Laage zu einem kleinen Frachtdrehkreuz ausgebaut werden. Diese Pläne verfolgt die Berliner Zeitfracht-Gruppe seit der Übernahme des Flughafens vor zwei Jahren. Dennoch sollen auch Charterflüge weiter eine Rolle spielen - wenn auch eine kleine. Daher bemüht sich Flughafen-Geschäftsführer Dominik Wiehage seit geraumer Zeit, eine Verbindung nach Mallorca an Land zu ziehen. Am Donnerstag nun wurden diese Bemühungen belohnt: Die Ferienfluggesellschaft Condor hat bestätigt, dass sie im kommenden Jahr zwei Mal pro Woche Laage-Mallorca und zurück anbietet.

Sehr frühe Abflugzeiten

Laut Condor-Internetseite ist die Verbindung erstmals am 19. Juli 2024 buchbar. Immer montags und freitags geht es nach Mallorca. Der Airbus A320 wird demnach morgens gegen 5.30 oder 5.45 Uhr in Palma de Mallorca starten. Gegen 8 Uhr landet die Maschine in Laage und fliegt eine Stunde später wieder nach Palma. Die Pläne von Condor sehen vor, diese Verbindung bis einschließlich 25. Oktober anzubieten.

Stagnierende Fluggastzahlen in Laage

Damit können Urlauber im kommenden Sommer voraussichtlich vier Ziele von Laage aus ansteuern. Neben dem türkischen Antalya, das auch jetzt im Winter angeflogen wird, sowie der neuen Verbindung nach Mallorca gibt es auch Flüge nach Mailand und Kreta, sagte ein Flughafensprecher dem NDR in MV. Der Airport hofft, so die Zahl der Passagiere wieder etwas erhöhen zu können. Geschäftsführer Dominik Wiehage erwartet, dass in diesem Jahr - ähnlich wie schon 2022 - lediglich 60.000 Passagiere in Laage abgefertigt werden. Allerdings bleibt das Passagiergeschäft weiter nur zweitrangig. Als realistische Zielmarke gibt Wiehage erneut 100.000 Passagiere pro Jahr aus.

Weiter Verlustgeschäft

Auch unter dem neuen privaten Eigentümer bleibt der Flughafen nach NDR Informationen ein Verlustgeschäft. Konkrete Zahlen allerdings nennt der Geschäftsführer nicht. Dennoch hat sich in den vergangen 24 Monaten, seit der Übernehme des Flughafens durch Zeitfracht, Einiges getan. So hat das zur Unternehmensgruppe gehörende Unternehmen PTS ein sogenanntes Mondbett im Terminal errichtet. Dort können Firmen ihre Entwicklung für die Raumfahrt erproben, etwa Mondfahrzeuge.

Auch Militärjets auf zivilem Teil

Seit Mitte des Jahres hat auch das kanadische Verteidigungsunternehmen Top Aces einen Standort am Flughafen. Mit seinen vier Alpha-Jets bietet es unter anderem für Piloten der Luftwaffe sogenanntes luftgestütztes Training. Damit diese Flugzeuge auch gewartet werden können, hat der Flughafen auf dem Rollfeld eine Kalthalle errichtet - einen zeltartigen Hangar. Der Flughafen selbst beschäftigt aktuell 80 Männer und Frauen, was 53 Vollzeitstellen entspreche, so Geschäftsführer Wiehage.

