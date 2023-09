Stand: 11.09.2023 10:45 Uhr Von Güstrow nach Rostock: 290 Kilogramm Müll gesammelt

Am Wochenende haben Jugendliche bei dem sogenannten "Clean up Walk" 290 Kilogramm Müll gesammelt. Der "Walk" führte von Güstrow nach Rostock. Für jeden Kilometer auf der Strecke gab es Geld von Sponsoren. Damit sind 645 Euro zusammengekommen, die an ein Projekt in Thailand gehen. Das Projekt setzt sich für plastikfreie Gewässer ein.

