Stand: 13.08.2021 14:36 Uhr Volleyball-Supercup am 2. Oktober in Schwerin

Die Volleyball-Saison beginnt am 2. Oktober gleich mit einem Highlight für die Fans in Schwerin. Erstmals wird der Supercup zwischen dem Meister und dem Pokal-sieger in der Landeshauptstadt ausgetragen. Ab 17 Uhr trifft zunächst im Duell der Frauenteams der SSC Palmberg Schwerin auf den Dresdner SC. Bei den Männern stehen sich anschließend Berlin und Frankfurt gegenüber. | 13.08.2021 14:35