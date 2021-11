Stand: 19.11.2021 14:48 Uhr Volleyball: Spiel des SSC Schwerin abgesagt

Die Bundesliga-Partie der Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin gegen den VC Neuwied 77 am Sonnabend ist abgesagt worden. Wie der SSC mitteilte, kann die Partie wegen mehrerer Corona-Fälle beim Aufsteiger nicht stattfinden. Gemäß den Richtlinien hätten sich weitere Teammitglieder ebenfalls in Quarantäne begeben. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest. Somit bestreiten die Mecklenburgerinnen ihr nächstes Match am Dienstag in Frankreich. Dort steht das Rückspiel im CEV-Pokal beim VB Nantes an. Das Hinspiel hatte der SSC am Mittwoch mit 3:1 gewonnen. | 19.11.2021 14:40