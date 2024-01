Stand: 07.01.2024 07:34 Uhr Volleyball: Schwerinerinnen bezwingen Wiesbaden mit 3:2

Mit einem erkämpften Erfolg sind die Volleyballerinnen vom SSC Palmberg Schwerin in das neue Jahr gestartet. Am Samstagabend setzte sich die Mannschaft mit 3:2 (23:25, 25:21, 25:15, 24:26, 15:8) gegen den VC Wiesbaden durch. Das Team büßte trotz des elften Saisonsiegs im 13. Spiel einen Punkt ein und verpasste dadurch die Rückkehr an die Tabellenspitze. Im Tiebreak nutzte das Koslowski-Team den zweiten von sieben Matchbällen zum umjubelten Sieg.

