Volleyball: Schwerin verliert erstes Playoff-Halbfinale mit 2:3

Die Volleyballerinnen vom SSC Palmberg Schwerin haben ihr erstes Playoff-Halbfinale gegen den SC Potsdam verloren. Die Mannschaft unterlag mit 2:3. Die zweite Partie der Serie findet am kommenden Mittwoch um 20.15 Uhr in Potsdam statt. Sollte danach ein Entscheidungsspiel nötig werden, treffen beide Clubs am Sonnabend kommender Woche ab 17 Uhr dann wieder in Schwerin aufeinander.

