Stand: 22.04.2023 08:19 Uhr Volleyball: Schwerin empfängt Potsdam zum Halbfinal-Match

Die Volleyballerinnen vom SSC Palmberg Schwerin empfangen heute den SC Potsdam zum ersten Playoff-Halbfinalspiel um die deutsche Meisterschaft. Die Schwerinerinnen hatten sich im Viertelfinale nach zwei Spielen gegen den USC Münster durchgesetzt. Potsdam erreichte erst im dritten Duell gegen Suhl das Halbfinale. Das zweite Halbfinal-Match findet am Mittwoch in Potsdam statt. Sollte ein Entscheidungsspiel nötig sein, findet es am kommenden Sonnabend in Schwerin statt.

