Stand: 02.02.2023 05:24 Uhr Volleyball: SSC verliert bei Scandicci nur knapp

Die Volleyballerinnen des SSC aus Schwerin haben das Viertelfinal-Hinspiel im CEV-Cup beim italienischen Topclub SDB Scandicci verloren. In Florenz unterlag das Team von Trainer Felix Koslowski nach großartiger Leistung denkbar knapp mit 2:3 (21:25, 21:25, 26:24, 25:16, 11:15). Das Rückspiel findet am kommenden Mittwoch in Schwerin statt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 02.02.2023 | 05:30 Uhr