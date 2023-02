Stand: 19.02.2023 06:40 Uhr Volleyball: SSC Schwerin siegreich gegen VC Wiesbaden

Den Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin ist die Generalprobe für das Pokalfinale am kommenden Sonntag gegen den SC Potsdam nur teilweise geglückt. Die Mannschaft von Trainer Felix Koslowski setzte sich am Sonnabend beim VC Wiesbaden zwar mit 3:2 (20:25, 25:23, 25:14, 22:25, 15:13) durch, gab aber trotz des Sieges einen Punkt ab. Im ersten Satz hatte Schwerin nach dem zwischenzeitlichen 11:11 drei Punkte in Serie hinnehmen müssen. Diesen Rückstand konnten die Mecklenburgerinnen danach nicht mehr aufholen und mussten den ersten Durchgang abgeben. Im fünften Satz behielten die Gäste aber die Nerven und machten mit dem ersten Matchball den Sieg perfekt.

