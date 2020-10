Stand: 30.10.2020 11:17 Uhr Volleyball: SSC Schwerin sagt Partie in Aachen ab

Das Spiel der Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin am Sonnabend in Aachen ist abgesagt worden, nachdem im Team eine Corona-Infektion aufgetreten ist. Die betroffene Person sei symptomfrei und wurde isoliert, teilte der SSC mit. Alle weiteren Tests innerhalb der Mannschaft fielen negativ aus. Dennoch hat sich die gesamte Mannschaft vorsorglich in Quarantäne begeben. Der SSC ist derzeit Tabellenführer. Wann die Partie in Aachen nachgeholt wird, steht noch nicht fest. | 30.10.2020 11:16