Stand: 31.03.2021 22:03 Uhr Volleyball: SSC Schwerin muss ins Entscheidungsspiel

Die Volleyballerinnen des SSC Schwerin müssen im Kampf um den Einzug ins Finale um die deutsche Meisterschaft ins Entscheidungsspiel. Vier Tage nach dem 3:0-Erfolg im ersten Duell der "Best of Three"-Serie verlor das Team von Trainer Felix Koslowski am Mittwochabend beim MTV Stuttgart mit 0:3 (20:25, 26:28, 21:25). Am Donnerstag (17 Uhr) findet das dritte Spiel ebenfalls in Stuttgart statt. | 31.03.2021 22:02