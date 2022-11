Stand: 06.11.2022 06:28 Uhr Volleyball: SSC Schwerin mit klarem Heimsieg gegen Aachen

Der SSC Schwerin hat in der Volleyball-Bundesliga der Frauen am Sonnabend einen 3:0-Heimsieg gegen die Ladies in Black Aachen gefeiert. Für die Mecklenburgerinnen war es zugleich der zweite Erfolg im zweiten Saisonspiel. Mit einem 7:1-Lauf zum 18:13 im dritten Abschnitt sorgte Schwerin für die Vorentscheidung und nutzte schließlich den zweiten Matchball.

