Stand: 23.01.2021 18:44 Uhr Volleyball: SSC Schwerin gewinnt mit 3:1 gegen Aachen

In der Volleyball-Bundesliga der Frauen hat der SSC Schwerin in heimischer Halle gegen die Ladies in Black Aachen mit 3:1 gewonnen (26:24, 25:23, 24:26, 25:15) und belegt derzeit Platz drei der Tabelle. Die beiden vorangegangenen Partien hatte der SSC gegen Dresden und Stuttgart verloren. Am kommenden Mittwoch erwartet das Team die Roten Raben Vilsbiburg. | 23.01.2021 18:44