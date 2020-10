Volleyball: SSC Schwerin gewinnt in Straubing Stand: 25.10.2020 06:48 Uhr In der ersten Volleyball-Bundesliga bleiben die Frauen des SSC Palmberg Schwerin ungeschlagen. In Straubing setzte sich die Mannschaft am Sonnabend knapp mit drei zu zwei durch.

Nach dem vierten Sieg im vierten Spiel behaupten die Schwerinerinnen damit die Tabellenführung in der ersten Bundesliga. Für die Mannschaft war es dennoch kein perfekter Abend. Nach dem ersten Satzgewinn und einer deutlichen Führung im zweiten Durchgang fühlten sich die Schwerinerinnen wohl zu sicher beim Außenseiter in Straubing. Viele Fehler in der Annahme und eine schwache Angriffsquote führten dazu, dass Straubing in der Folge zwei Sätze gewinnen konnte.

Schwerinerinnen bleiben an Tabellenspitze

Am Ende reichte es für den SSC noch zum Sieg, aber dieses knappe 3:2 bedeutet eben im Volleyball, dass der Sieger anstatt der möglichen drei nur zwei Punkte erhält. Die Schwerinerinnen behaupten nur noch knapp die Tabellenspitze vor Potsdam. Erfolgreichste Angreiferin beim SSC war die US-Amerikanerin Tylor Agost, die erstmals in der Startformation stand und 20 Punkte erzielte.

Weitere Sportmeldungen aus MV

Unterdessen haben in der zweiten Volleyball Bundesliga der Frauen die Stralsunder Wildcats gegen BSV Ostbevern mit 3:0 Sätzen gewonnen und sind Tabellenvierter. In der zweiten Bundesliga der Männer ist der SV Warnemünde nach dem 3:0 Erfolg gegen Braunschweig Tabellenvierter, auf Platz 3 ist der PSV Neustrelitz. Der Aufsteiger unterlag gegen den Tabellenzweiten Lindow Gransee mit 2:3 Sätzen. In der dritten Handball Liga hat der HC Empor Rostock nach dem 33:21 Heimerfolg gegen Magdeburg II die Tabellenführung weiter ausgebaut. Aufsteiger Stralsund wartet nach dem 26:35 beim Oranienburger HC weiter auf den erstehn Saisonsieg. Am Nachmittag spielen die Stiere Schwerin beim VfL Potsdam.

Basketball: Seawolves treten gegen Leverkusen an

Ebenfalls am Nachmittag aktiv sind die Zweitliga Basketballer der Rostock Seawolves. Sie empfangen in der Rostocker Stadthalle das Team von Bayer Giants Leverkusen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 25.10.2020 | 09:00 Uhr