Stand: 06.02.2021 18:23 Uhr Volleyball: SSC Schwerin gewinnt gegen Wiesbaden

In der Volleyball-Bundesliga der Frauen hat der SSC Schwerin in heimischer Halle gegen den VC Wiesbaden mit 3:1 gewonnen (25:22, 25:18, 23:25, 25:14). Das Team belegt damit weiterhin Platz drei der Tabelle. Am kommenden Mittwoch tritt der SSC bei Schwarz-Weiß Erfurt an. | 06.02.2021 18:26