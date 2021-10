Stand: 31.10.2021 06:38 Uhr Volleyball: SSC Schwerin gewinnt gegen Vilsbiburg

Die Volleyballerinnen des SSC Schwerin haben ihren ersten Heimsieg der Bundesliga-Saison gefeiert. Die Mannschaft setzte sich am Samstagabend gegen die Roten Raben Vilsbiburg 3:0 (25:17, 25:15, 27:25) durch und liegt in der Tabelle auf Rang neun. Es war der zweite Sieg im fünften Spiel. Am kommenden Sonnabend trifft der SSC Schwerin im DVV-Pokal auf den VC Wiesbaden. In der Bundesliga geht es am 13. November zum USC Münster. | 31.10.2021 06:22