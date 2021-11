Stand: 17.11.2021 21:40 Uhr Volleyball: SSC Schwerin gewinnt Europapokal-Hinspiel

Die Volleyballerinnen des SSC Schwerin haben den Grundstein für das Erreichen des Achtelfinales im CEV-Pokal gelegt. In der 32er-Runde setzte sich das Team von Trainer Felix Koslowski am Mittwoch im Hinspiel gegen den französischen Vertreter VB Nantes mit 3:1 (25:10, 22:25, 27:25, 25:14) durch. Im Rückspiel am kommenden Dienstag in Frankreich reicht dem mecklenburgischen Bundesligisten schon eine 2:3-Niederlage zum Weiterkommen. | 17.11.2021 21:27