Stand: 19.12.2021 06:52 Uhr Volleyball: SSC Schwerin auswärts erfolgreich bei den Ladies in Black Aachen

Die Schweriner Volleyballerinnen haben ihr Auswärtsspiel in der Bundesliga am Sonnabend gewonnen. Sie siegten bei den Ladies in Black Aachen mit 3:2. Der SSC Palmberg Schwerin benötigte für den Sieg eine Energieleistung. Zwar gewannen die Mecklenburgerinnen den ersten Satz mit 25:18. Die beiden folgenden gaben sie aber ab. Erneut mit einem 25:18 im vierten Durchgang glich Schwerin aus. Den fünften Satz holte der SSC dann mit 15:8. In der zweiten Volleyball-Liga gewannen die Stralsunderinnen in Emlichheim mit 3:1. | 19.12.2021 06:52