Stand: 24.03.2024 07:11 Uhr Volleyball: SSC Palmberg mit Auftaktsieg gegen Vilsbiburg

Im ersten Spiel der Viertelfinal-Playoff-Serie sind die Volleyball-Frauen vom SSC Palmberg Schwerin ihrer Favoritenrolle gegen die Rote Raben Vilsbiburg nur mit großer Mühe gerecht geworden. Das Team von Cheftrainer Felix Koslowski setzte sich am Samstagabend im Duell des Zwischenrunden-Siegers mit 3:1 (25:14, 32:30, 22:25, 25:22) durch und kann mit einem Erfolg am kommenden Mittwoch in der zweiten Partie das Weiterkommen perfekt machen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 24.03.2024 | 06:30 Uhr