Volleyball: SSC Palmberg Schwerin verliert gegen Dresdner SC

In der Volleyball-Bundesliga der Frauen haben die Spielerinnen des SSC Palmberg Schwerin am Donnerstagabend eine Heimniederlage hinnehmen müssen. Am 21. Spieltag unterlagen sie dem Meisterschaftskonkurrenten Dresdner SC mit 0 zu 3. Das letzte Heimspiel der regulären Saison war der schwächste Auftritt des SSC in eigener Halle in dieser Hauptrunde. Es stimmte wenig bis gar nichts. Die Dresdnerinnen waren in fast jeder Situation schneller und zielstrebiger und hatten bei den Schwerinerinnen ein einfaches Spiel. Gegen Dresden hatte der SSC im Pokalhalbfinale und im Supercup gewonnen, im Bundesligahinspiel mit 0:3 allerdings klar verloren. | 11.03.2021 19:50