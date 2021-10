Stand: 24.10.2021 06:38 Uhr Volleyball: SSC Palmberg Schwerin mit erstem Sieg

Die Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin haben sich in der Bundesliga ihr dringend benötigtes Erfolgserlebnis erkämpft. In Erfurt setzte sich das Team mit 3 zu 2 durch. Nach den drei Niederlagen zum Start der Bundesligasaison spielte das neuformierte Team noch nicht so sicher, wie gewohnt. Nach drei Sätzen beim Abstiegskandidaten in Erfurt lagen die Schwerinerinnen sogar mit 1 zu 2 zurück. Die nächste Pleite drohte - doch dank einer Energieleistung kämpfte sich das Team dann noch einmal zurück und verwandelte nach 145 Minuten schließlich den dritten Matchball zum 3:2 Erfolg. Beste Spielerin war wieder einmal die US-Amerikanerin Lindsey Ruddins. In der Tabelle führte das noch nicht zum großen Sprung - der SSC verbesserte sich nur um eine Position vom vorletzten Platz auf Rang 10. | 24.10.2021 06:37

