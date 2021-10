Stand: 15.10.2021 17:36 Uhr Volleyball: SSC Palmberg Schwerin hofft auf ersten Sieg

In der Volleyball-Bundesliga treffen die Frauen des SSC Palmberg Schwerin am Abend in der eigenen Halle auf den Dresdner SC. Nach drei Pflichtspiel-Niederlagen am Stück hofft der SSC auf den ersten Sieg in dieser Saison. Im Supercup hatte der SSC gegen Dresden vor acht Tagen knapp verloren. Danach folgten zwei Misserfolge in der Bundesliga gegen Potsdam und in Suhl. In der Tabelle stehen die Schwerinerinnen derzeit auf Platz zehn. | 15.10.2021 17:25